Danse avec les stars 2022 - Anggun, Adrien Caby et François Alu - Insomnia (2WEI)

Anggun et Adrien Caby sont les premiers à monter sur le parquet de Danse avec les Stars ce soir. A l'occasion de cette semaine des juges, le duo accueille un nouveau danseur dans leur équipe et il s'agit de François Alu. Le trio va interpréter un Paso Doble, la danse de la puissance, sur la chanson "Insomnia" de 2WEI. Vont-ils convaincre le jury et se sélectionner ce soir ?