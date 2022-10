Danse avec les stars 2022 - Anggun éliminée "C'est sympa de se quitter sur cette note-là"

En savoir plus sur Chris Marques

Elle aura fait six primes ! C'est une performance à laquelle elle-même ne s'attendait pas ! Anggun est très émue de quitter la compétition ce soir. Une compétition qui lui aura permis d'apprendre à danser comme une pro. Anggun reconnait néanmoins qu'en bonne doyenne de l'émission, elle commençait à fatiguer... Très reconnaissante de l'investissement de son partenaire, la chanteuse qui jouera très bientôt dans une Comédie musicale remercie vivement son partenaire Adrien Caby, pour sa patience et son investissement tout au long de leurs semaines de répétitions. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.