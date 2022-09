En savoir plus sur Chris Marques

Anggun et Adrien Caby ouvrent le bal ce soir. Pour éviter d'être, une nouvelle fois, en face à face, (lors du premier prime, et malgré une jolie prestation sur un chacha) ils vont danser un American Smooth sur le titre "Easy on me" d'Adele. Une prestation pleine d'émotion, mais va-t-elle séduire le jury ?