Danse avec les stars 2022 - Anggun et Adrien Caby - Clara Luciani (Coeur)

En savoir plus sur Chris Marques

Ce soir, Anggun et Adrien Caby se lancent un nouveau défi, ils vont danser un tango sur la chanson "Cœur" de Clara Luciani. Une danse standard qui mélange la passion et la fermeté. Une danse remplie de colère qui plaît plutôt bien à Anggun. Mais va-t-elle réussir à convaincre le jury et éviter le face-à-face ? Réponse... DALS, à partir du 9 septembre 2022. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.