Danse avec les stars 2022 - Anggun et Adrien Caby - I'll Be There for You (The Rembrandts)

C'est au tour d'Anggun et Adrien Caby de nous présenter leur chorégraphie. Les juges les ont sauvés la semaine dernière, et ils comptent bien les impressionner ce soir. Les règles sont les mêmes pour cette soirée spéciale : ce soir, le plateau de DALS coupe le son ! Anggun s'apprête à découvrir la chanson sur laquelle elle va danser un Quickstep... Et il s'agit de "I'll Be There for You" du groupe The Rembrandts.