Danse avec les stars 2022 - Anggun et Adrien Caby : "Tu vois Gollum, le Hobbit... C'est toi !"

Vous, qui suivez les répétitions avec nous depuis plusieurs années, vous savez, comme nous, que nous avons affaire à de bons clients. Anggun et Adrien Caby ont l'esprit taquin. On va bien rigoler avec eux cette saison. Découvrez leur premier jour de répétition. Ils se taclent direct. Avec en ligne de mire, une position de bras pas si facile à réaliser. On comprend mieux la grimace d'Anggun. DALS, Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.