Danse avec les stars 2022 - Anggun et Adrien, dispute et colère au programme de la semaine

Cette semaine, Anggun et Adrien Caby vont devoir danser un Tango, différent du tango argentin. Vous allez comprendre pourquoi. Comme son "cousin" c'est une danse de la passion mais les sentiments qui se dégagent sont opposés. Dans cette danse, il faut faire ressortir la colère et la dispute du couple. Ca tombe bien... C'est l'esprit du moment ! DALS, Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.