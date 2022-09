Danse avec les stars 2022 - Anggun n'est pas du matin...

Anggun est... comment dire... au ralentit ! Adrien Caby lui parle tout sauf français. Faut dire, qu’elle idée de répéter aussi tôt quand on n'est pas du matin. Heureusement pour elle, les prestations se déroulent le soir... En espérant qu’elle soit plus réveillée pour les duels. On l’attend au tournant et le jury aussi ! DALS, Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.