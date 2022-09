Danse avec les Stars 2022 – Anggun VS David Douillet VS Eva. Découvrez les stars déjà en danger lors de ce premier prime

En savoir plus sur Chris Marques

C'est le moment que le Stars en compétition détestent le plus. Se retrouver en face à face, dès le premier prime. Les trois derniers du classement ne dérogent jamais à la règle. Un classement qui varie selon l'humeur de notre juge favori Chris Marques. S'il décide d'appuyer le le buzz rouge vous êtes directement en danger. C'est ce qui est arrivé à David Douillet Katrina Patchett . Avec eux, on retrouve la chanteuse EVA et Anggun, dernière de la Figure Imposée. Qui sera sauvé par le public ? Qui sera sauvé par les juges ? Qui quittera l'aventure au soir du premier prime ? EXTRAIT de Danse Avec les Stars du 9 septembre 2022