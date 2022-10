Danse avec les stars 2022 - "Arrête de faire le guignol, Flo" Inès recadre son poulain... enfin essaie...

En savoir plus sur Chris Marques

Plus que quelques heures pour parfaire la chorégraphie de ce soir. Nos couples travaillent les derniers détails de leur chorégraphie. La team Chris Marques est réunie pour motiver les troupes. Mais quand on met Florent Peyre et Thomas Da Costa dans une même pièce, La concentration descend d'un cran. DALS, à partir du 9 septembre 2021. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.