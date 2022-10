Vendredi, Billy et les autres candidats vont devoir réaliser une danse en improvisation. Et là c'est le drame !!! Billy pense à tous les pas de danse qu'il va devoir retenir... Mais, ce nouveau challenge n'effraie pas notre Billy. Découvrez la danse avec laquelle Fauve Hautot et Billy Crawford visent trois 10/10. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.