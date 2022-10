Danse avec les stars 2022 - Billy Crawford, aujourd'hui, c'est lui le Boss...

En savoir plus sur Fauve Hautot

Vous le savez, Billy Crawford est toujours en lice ! Pour son quatrième prime, Fauve Hautot lui réserve un Charleston (oui oui, cette danse au rythme endiablé...). Mais attention, pas n’importe lequel ! Un Charleston mixé à du Popping (la marque de fabrique de Billy). Easy pour lui... il est carrément dans son élément. On s’inquiète plus pour Fauve (on rigole), qui demande des cours à Billy. "Est-ce que tu peux m’apprendre" : L’élève aurait-il dépassé le maître ? C’est bien la première fois qu’on entend Fauve prononcer cette phrase... Preuve que notre Billy est un danseur redoutable ! On a hâte de découvrir leur chorégraphie qui s’annonce épique. DALS, Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.