Une vraie ambiance hip-hop régne durant cet entrainement, on se demande bien quelles surprises nous réserve le duo, si on écoute Fauve Hautot, elle compte apprendre la "street" à Billy Crawford. Toute la semaine ils ont appris leur chorégraphie sans musique. Et à les regarder danser, cela n'a pas l'air de les gêner. DALS, Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.