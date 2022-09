Pour une première danse de la saison, quelle première danse ! Et pourtant cela fait 15 ans, qu'il n'avait pas danser. On imagine s'il avait continuer à danser. Première danse et 4 Buzz. Le jury est debout. le public également. Quel kiff de voir quelqu'un démarrer une compétition comme ça. EXTRAIT de Danse Avec les Stars du 9 septembre 2022.