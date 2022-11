Danse avec les stars 2022 - Billy Crawford et Fauve Hautot - Chasing Cars (Snow Patrol)

C'est au tour de Billy Crawford et Fauve Hautot de nous dévoiler leur deuxième danse. Ils ont réussi à passer la première étape de la soirée et sont prêts à tout donner pour se qualifier. Fauve tenait beaucoup à présenter cette danse aux juges pour dévoiler le côté poétique de Billy. Ensemble, ils dansent une Rumba sur le titre "Chasing Cars" de Snow Patrol. Vont-ils atteindre la première place ? La réponse maintenant... DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.