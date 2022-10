Danse avec les stars 2022 - Billy Crawford et Fauve Hautot - Everybody (Backstreet's Back) (Backstreet Boys)

Double défi ce soir pour Billy Crawford et Fauve Hautot, ils vont danser une Samba, une danse complètement différente de ce qu'ils ont eu l'habitude de présenter jusqu'à maintenant. Une autre difficulté s'ajoute à cela, ils ont dû s'entraîner sans musique et la découvrent maintenant, seulement 15 minutes avant leur prestation. Ils nous présentent donc une Samba sur "Everybody (Backstreet's Back) " des Backstreet Boys. Vont-ils réussir à se maintenir en haut du classement de ce soir ? La réponse tout de suite... DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.