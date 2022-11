Danse avec les stars 2022 - Billy Crawford et Fauve Hautot - Footloose (Kenny Loggins)

Billy Crawford et Fauve Hautot ont réussi à passer cette deuxième étape de la soirée ! Place maintenant à leur deuxième danse, un Jive sur le titre "Footloose" de Kenny Loggins. Une prestation sur des airs de country dans laquelle Billy va pouvoir montrer aux juges de quoi il est capable ! Le trophée, il le veut, et il va tout faire pour l'avoir. On vous montre leur prestation tout de suite... DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.