Danse avec les Stars 2022 - Billy Crawford et Fauve Hautot - Harry Styles (Watermelon Sugar)

Billy Crawford, acteur, chanteur, danseur et animateur de télévision américain est dans Danse avec les Stars 2022. Il sera accompagné de la danseuse que l’on ne présente plus : Fauve Hautot. Gagnante de la saison 3 avec Emanuel Moire, de la saison 10 avec Sami El Gueddari et de la saison 11 avec Tayc. Notre duo va danser, ce soir, un Chacha sur un Titre de Harry Styles : « Watermelon Sugar ». Un duo qui, sur le papier, doit aller loin, très loin. EXTRAIT de Danse Avec les Stars du 9 septembre 2022.