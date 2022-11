Danse avec les stars 2022 - Billy Crawford et Fauve Hautot inversent les rôles pour la finale

Billy Crawford et Fauve Hautot sont remontés à bloc pour remporter le trophée ! Ils répètent une de leurs chorégraphies de vendredi soir, mais cette fois-ci, c'est Billy qui prend la chorégraphie en main pour coacher Fauve. C'est l'élève qui dépasse le maître comme on dit ! Et quoi de mieux qu'un check spécial finale pour s'encourager ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.