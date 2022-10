Danse avec les stars 2022 - Billy Crawford et Fauve Hautot - Lean On (Avera)

Ce soir, Billy Crawford et Fauve Hautot se lancent les premiers sur le parquet. La semaine dernière, le couple a été qualifié d'office pour le quart de finale. Aujourd'hui, ils vont devoir relever un nouveau challenge : battre leur meilleur score de la saison et obtenir trois 10 et un 9. Ils nous présentent un Quickstep sur le titre "Lean On" de Avera. Vont-ils garder leur place de premier du classement ? La réponse tout de suite... DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.