Danse avec les stars 2022 - Billy Crawford et Fauve Hautot - L'enfer (Stromae)

C'est le moment pour Billy Crawford et Fauve Hautot de présenter leur toute dernière danse de la compétition... Et c'est en beauté que notre couple a décidé de terminer sa saison. Billy et Fauve vont nous réinterpréter leur meilleure danse : le Contemporain sur le titre "L'enfer" de Stromae. Une prestation qui nous avait transmis beaucoup d'émotions... On espère (re)vivre la même chose !