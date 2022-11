Danse avec les stars 2022 - Billy Crawford et Fauve Hautot - Let's get started (Maneskine)

Le dernier prime n'a pas été facile pour Billy Crawford et Fauve Hautot. La place du couple a chuté dans le classement. Mais ce soir, ils sont remontés à bloc pour obtenir leur ticket pour la finale. Ils nous présentent un Paso Doble sur le titre "Let's get started" de Maneskine. Les juges leur lancent le défi de réaliser le porté d'Elvis, une figure effectuée par M. Pokora et Katrina Patchett dans un Jive lors du prime 4. Vont-ils remporter ce défi ? On le découvre ensemble... DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.