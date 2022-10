Danse avec les stars 2022 - Billy Crawford et Fauve Hautot - Calvin Harris (Stay with me)

Victorieux lors de la dernière soirée des duels, Billy Crawford et Fauve Hautot reviennent sur scène ce soir, plus motivés que jamais ! Ils interprètent cette fois-ci un Charleston sur le titre "Stay with me" de Calvin Harris. Une danse fun et pleine d'énergie qui va redonner du peps au jury de l'émission ! Leur objectif : les séduire pour arriver une nouvelle fois en haut du classement. DALS, à partir du 9 septembre 2022. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.