Danse avec les stars 2022 - Billy Crawford et Fauve Hautot - Scream (Mickael & Janet Jackson)

Billy Crawford et Fauve Hautot sont les premiers à se lancer sur le parquet de Danse avec les stars. La semaine dernière, Billy n'était pas dans les meilleures conditions pour danser. Mais, comme à son habitude, Billy a bluffé les juges avec une technique et une énergie irréprochable. Ce soir, Billy et Fauve nous présentent un Freestyle sur le titre "Scream" de Mickael & Janet Jackson. Va-t-il enfin obtenir un 10 de la part de Chris ? On vous laisse découvrir...