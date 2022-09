Danse avec les stars 2022 - Billy Crawford et Fauve Hautot - Stromae (L'enfer)

Lors du premier prime, ils ont enflammé le dancefloor avec leur Chacha ! Mais ce soir, Billy Crawford et Fauve Hautot vont danser un Contemporain sur le titre "L’enfer" de Stromaé. Cette prestation s’annonce moins énergique que la précédente mais bien plus intense et émouvante... (Préparez les mouchoirs). Le public du 217 va-t-il encore être debout ? DALS, à partir du 9 septembre 2022. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.