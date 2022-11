Danse avec les stars 2022 - Billy Crawford et Stéphane Legar "Les nouveaux frères d'aventure"

L'aventure de Danse avec les Stars se termine dans quelques jours ! Et en dehors de la compétition, les couples ont noué des liens d'amitié très forts. Pour Billy Crawford et Stéphane Legar, c'est déjà une grande victoire d'être qualifiés ensemble pour cette finale ! Les trois finalistes vont danser leurs trois dernières danses vendredi prochain et ils prévoient de mettre le feu au plateau !! DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.