15 après, Billy Crawford revient en France. Lui qui a adoré le public français : "C'est le premier pays qui m'a adopté", est à la fois ému et stressé de se présenter devant ce public qu'il aime tant :"I hope They will open theirs arms for me again". T'inquiète Billy, tu es avec Fauve. On t'a déjà adopté. EXTRAIT de Danse Avec les Stars du 9 septembre 2022.