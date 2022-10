En savoir plus sur Chris Marques

Cette semaine, Thomas Da Costa va avoir beaucoup de devoirs ! Il va faire équipe avec Elsa Bois ET Chris Marques pour danser un Jive à trois. Il découvre les fondamentaux de cette danse plus qu'énergique ! Mais ses premiers pas ressemblent plus à une danse bretonne qu'à autre chose. DALS, à partir du 9 septembre 2021. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.