Danse avec les Stars 2022 – Florent Peyre, sa prothèse de hanche qui l'empêche d'aller en Hot Seat

Mais bien sur que c'est un bobard ! Un énorme pour éviter d'aller en Hot Seat. Mais pas de bol, Florent Peyre et Inès Vandamme sont les premiers à passer. Ils sont donc, à la fois, premiers et derniers du classement. Allez zou ! En Hot Seat. En taxi 4* puisque c'est Camille Combal en chair et en os qui le porte. (Vous me travaillerez le cardio, Monsieur Combal). En espérant que le supplice ne dure pas trop longtemps. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.