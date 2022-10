Danse avec les stars 2022 - "Ca me stresse", Thomas Da costa doute à quelques heures du prime

Plus que quelques heures avant le nouveau prime. Un prime événement où nos stars seront accompagnées par des danseurs mystères. Mais il y a une chorégraphie à bosser. Des derniers détails à peaufiner. La fatigue et le stress de l'élimination possible déstablisent Thomas. DALS, Tous les vendredis à sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.