Aujourd'hui, Carla Lazzari emmène Pierre Mauduy à Nice, dans sa ville natale, pour prendre un maximum de force pour la finale. Elle retrouve sa famille et ses proches pour une dose d'amour et de motivation assurée ! Carla et Pierre sont enfin prêts à se battre pour remporter le trophée. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.