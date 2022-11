Danse avec les stars 2022 - Carla Lazzari a quelque chose à prouver à ses adversaires

En savoir plus sur Chris Marques

Carla Lazzari et Pierre Mauduy travaillent leur Contemporain du début d'aventure avec beaucoup de nostalgie. Ils espèrent que cette danse les guidera vers la victoire. La jeune fille de 17 ans compte bien prouver à tout le monde qu'elle mérite cette victoire et ainsi devenir la 3ème femme à remporter le trophée ! DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.