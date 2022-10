En savoir plus sur Chris Marques

Cette semaine, Carla Lazzari et son danseur Pierre Mauduy ont travaillé d'arrache pied pour présenter une rumba, la danse de l'amour. Et quand on a 17 ans, ce n'est pas toujours aisé. retour sur cette semaine d'entrainement. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.