Danse avec les stars 2022 - Carla Lazzari et Pierre Mauduy - Bad Boy (Yseult)

La semaine dernière, Carla Lazzari a mis la barre très haut. Depuis le début de l'aventure, son niveau ne cesse d'évoluer. Maintenant, elle n'a plus le droit à l'erreur. Ce soir, avec son danseur Pierre Mauduy, ils vont interpréter une Ruuuumba sur le titre "Bad Boy" de Yseult. Va-t-elle nous convaincre dans le rôle de la folle amoureuse ? Le juge mystère va-t-il être séduit ? On vous laisse regarder. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.