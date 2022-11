Danse avec les stars 2022 - Carla Lazzari et Pierre Mauduy - Crazy in Love (Beyoncé)

En savoir plus sur Chris Marques

Ce soir, c'est Carla Lazzari et Pierre Mauduy qui se lancent les premiers sur le parquet de Danse avec les Stars ! Le couple s'apprête à nous dévoiler une danse décisive qui va peut-être faire basculer leur destin dans l'aventure. Ils dansent une Samba sur le titre "Crazy in Love" de Beyoncé. Mais à cela s'ajoute la figure imposée par les juges, qui n'est autre que celle de Grease réalisée par M. Pokara lors de sa finale. Vont-ils réussir à se qualifier pour la deuxième manche ? La réponse tout de suite... DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.