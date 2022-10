Danse avec les stars 2022 - Carla Lazzari et Pierre Mauduy - DESPECHÁ (Rosalía)

En savoir plus sur Chris Marques

Carla Lazzari et Pierre Mauduy ouvrent le bal ce soir. Après avoir remporté le duel face à Amandine Petit et Anthony Colette, le couple se qualifie pour la suite de la compétition, la semaine dernière. C'est sur une Salsa qu'ils comptent impressionner le jury, une danse latine qui mêle à la fois technique et sensualité. Le duo danse le titre "DESPECHÁ" de la chanteuse Rosalía. DALS, à partir du 9 septembre 2022. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.