Danse avec les stars 2022 - Carla Lazzari et Pierre Mauduy - Donne-moi le temps (Jenifer)

Carla Lazzari est sur le point de remporter son défi, avec Pierre Mauduy, ils ont réussi à se qualifier pour la deuxième étape de cette finale. Cette fois-ci, ils optent pour une danse plus calme, un Freestyle sur le titre "Donne-moi le temps" de Jenifer. Carla se révèle sous un autre jour et nous offre une prestation incroyablement émouvante. Découvrez tout de suite sa performance... DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.