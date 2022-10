Danse avec les stars 2022 - Carla Lazzari et Pierre Mauduy en version "Chouchou et Loulou"

En savoir plus sur Chris Marques

Quand on nomme nos duos de danseurs des "couples" ce n'est pas pour rien, en pleine répétition, Carla Lazzari adore se montrer têtue face à son danseur Pierre Mauduy, qui lui rentre dans le jeu. On assiste à des petites querelles qui seront le fruit de leurs réussites au prime de ce soir. Et surtout on retient; il ne faut pas lâcher Carla comme "un éléphant" Pierre !