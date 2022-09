Danse avec les Stars 2022 – Carla Lazzari et Pierre Mauduy - Kate Bush (Running up that hill / Stranger Things)

Carla Lazzari est chanteuse. Les aficionados de The Voice Kids l’ont découverte, il y a quelques années, finaliste dans l’équipe de Patrick Fiori. Elle a également représenté la France à l’Eurovision avec son titre : « Bim Bam Toi ». Aujourd’hui, âgée de 17 ans, elle réalise un nouveau rêve : celui de participer à Danse avec les Stars. Avec un point fort : celui de maîtriser la danse. Elle est accompagnée de Pierre, le tout nouveau venu. Vous avez d’ailleurs suivi ses aventures dans le programme : « Qui dansera avec les Stars ? ». Ensemble, ils vont danser une danse contemporaine, sur un titre de Kate Bush : « Running up that hill ». Un titre de 1985, remis au jour du jour par la série « Stranger Things ». EXTRAIT de Danse Avec les Stars du 16 septembre 2022. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.