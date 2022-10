Danse avec les stars 2022 - Carla Lazzari et Pierre Mauduy - Libre (Angèle)

En savoir plus sur Chris Marques

Carla Lazzari et Pierre Mauduy se lancent les premiers ce soir sur le parquet de Danse avec les Stars. Qualifiés dans l'équipe de Bilal Hassani la semaine dernière, ils comptent bien continuer sur leur lancée. Mais une petite difficulté s'ajoute à l'exercice, Carla Lazzari et Pierre Mauduy découvrent le titre de la musique en live ! Ils vont danser un Tango sur le titre "Libre" d'Angèle. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.