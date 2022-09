Danse avec les Stars 2022 – Carla Lazzari et Pierre Mauduy, méfiez-vous de leur visage d'ange...

Carla Lazzari est chanteuse... Mais également danseuse. Un détail qui a son importance, vous allez comprendre pourquoi en regardant sa première danse avec Pierre Mauduy. Un contemportain sur un titre de Kate Bush : « Running up that hill ». EXTRAIT de Danse Avec les Stars du 16 septembre 2022. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.