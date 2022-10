Danse avec les stars 2022 - Carla Lazzari et Pierre Mauduy - Mon cœur (Izïa)

En savoir plus sur Chris Marques

C'est au tour de Carla Lazzari et Pierre Mauduy de fouler le parquet de Danse avec les Stars. La semaine dernière, le couple avait réalisé une Rumba très sensuelle et passionnelle. Ce soir, Carla va se métamorphoser et incarner le rôle de la showgirl ! Et, pour cela, elle va interpréter avec son partenaire un Chacha sur le titre "Mon cœur" de Izïa. Vont-ils réussir à relever le challenge en dépassant leur meilleur score de la saison et obtenir plus de 35 points ? La réponse tout de suite...