Danse avec les stars 2022 - Carla Lazzari et Pierre Mauduy - Pas sage (Je t'aime trop)

Ce soir, Carla Lazzari et Pierre Mauduy foulent le parquet avec une danse énergique. Ils vont danser un Jive sur le titre "Je t’aime trop" de Pas sage. Une prestation qui mêle endurance et dynamisme. La semaine dernière, notre couple avait débuté la compétition avec une danse contemporaine qui leur avait valu 4 buzz d’immunité. Vont-ils encore une fois faire carton plein ? DALS, à partir du 9 septembre 2022. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.