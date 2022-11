Danse avec les stars 2022 - Carla Lazzari et Pierre Mauduy retrouvent petit à petit leurs marques

En savoir plus sur Chris Marques

Aujourd'hui, Carla Lazzari et Pierre Mauduy retravaillent le Contemporain pour la finale de vendredi. Ils vont réinterpréter leur danse la plus emblématique de la saison sur le titre "Running Up That Hill" de Kate Bush. L'objectif pour eux est de se remémorer les bases dans la tête mais aussi dans le corps ! DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.