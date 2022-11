Danse avec les stars 2022 - Carla Lazzari et Pierre Mauduy - Running Up That Hill (Kate Bush)

En savoir plus sur Chris Marques

Carla Lazzari et Pierre Mauduy s'élancent une ultime fois sur le parquet de Danse avec les Stars. C'est avec beaucoup de nostalgie qu'ils se sont réappropriés cette semaine le Contemporain qu'ils avaient interprété au début de l'aventure sur le titre "Running Up That Hill" de Kate Bush. On espère que cette danse leur portera chance avant le verdict de cette grande finale... DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.