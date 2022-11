Danse avec les stars 2022 - Carla Lazzari et Pierre Mauduy - Survivor (2WEI)

En savoir plus sur Chris Marques

La semaine dernière, Carla Lazzari et Pierre Mauduy ont mis tout le monde d'accord grâce à leur Samba, même Chris s'est régalé. Mais, pour viser l'excellence, Carla doit apprendre à contrôler son stress pour ne pas risquer de danser hors du rythme. Pour tenter de se qualifier à la seconde manche, Carla et Pierre vont nous présenter un Paso Doble sur le titre "Survivor" de 2WEI. Découvrez leur prestation... DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.