Danse avec les stars 2022 - Carla Lazzari fait ses premiers pas de Samba (pas facile)

En savoir plus sur Chris Marques

C'est par la chorégraphie de leur Samba que Carla Lazzari et Pierre Mauduy commencent les répétitions. Pas évident pour elle d'appréhender cette nouvelle danse qui ne cesse de monter et descendre ! Carla bloque sur les élévations, mais heureusement, Pierre est là pour la guider. Ils ne vont rien lâcher pour obtenir leur place en finale ! DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.