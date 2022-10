Danse avec les stars 2022 - Carla Lazzari, Pierre Mauduy et Bilal Hassani - Voilà (Barbara Parvi)

Ce soir, Carla Lazzari et Pierre Mauduy veulent tout donner pour garder leur place dans le haut du classement comme la semaine dernière. Pour cela, Pierre a demandé à Clara de retirer sa carapace sur scène. Eux aussi ont le droit à un coach dans leur équipe et cette fois-ci, c'est Bilal Hassani qui va les rejoindre. Le trio va danser une Valse sur le titre "Voilà" de Barbara Parvi. Leur prestation sera-t-elle à la hauteur ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.