Danse avec les stars 2022 - Carla Lazzari veut tout casser cette semaine

Repêchée de justesse lors du dernier prime, Carla Lazzari a vécu un véritable coup de théâtre lors de la révélation de sa nouvelle danse ! Apprendre à danser sans musique ? C’est un nouveau challenge de taille qui attend la jeune chanteuse et son danseur. Pas le temps de céder au doute, ils n’ont pas une minute à perdre ! Carla sera-t-elle capable de se ressaisir et relever ce défi enflammé ? DALS, Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1