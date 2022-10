En savoir plus sur Chris Marques

Les répétitions de leur Paso Doble posent quelques soucis à Thomas Da Costa et Elsa Bois. Pas évident pour Thomas de faire ce mouvement de l'enfer ! Mais Elsa ne lui laisse pas le choix et met la barre haute pour le reste de la compétition ! DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.